“All’Opera, bambini! Didattica del melodramma nella scuola primaria”: giornata di studi, sabato 18 maggio, al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 16 Magg 2019 – Sabato prossimo, dalle 9.30 alle 19.30, nel foyer di platea e nella platea del Teatro Lirico di Cagliari, l’Università degli Studi di Cagliari, in coproduzione con il Teatro Lirico, ha ideato e organizzato una giornata di ricerca e studi dedicata alla Didattica del melodramma nella scuola primaria ed intitolata All’Opera, bambini!, rivolta, in particolare, agli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione primaria, maestre e maestri, tutor d’aula e tutor supervisori in servizio all’Università di Cagliari, maestre e maestri di scuola primaria, ma anche a genitori, bambine e bambini.

I promotori dell’iniziativa sono Rossana Martorelli (Presidente della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari), Olivetta Schena (Coordinatrice del Corso di studi in Scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi di Cagliari), Ignazio Macchiarella (Vice-coordinatore del Corso di laurea in Beni culturali e spettacolo dell’Università degli Studi di Cagliari), Claudio Orazi (Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari); mentre il coordinamento è a cura di Paolo Dal Molin (Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Cagliari).

«Miriamo a sondare la disponibilità del territorio, a proporre e recepire un’offerta interdisciplinare e multimodale con voci dal mondo della gestione, dello studio, della didattica del teatro musicale e della pratica musicale diffusa.» (Paolo Dal Molin, coordinatore progetto Università degli Studi di Cagliari).

«Progetti quali “All’Opera, bambini!” consentono di insistere sul concetto di formazione, affinché musica e teatro possano rappresentare un bene comune di crescita anche per i giovani e il mondo della scuola.» (Claudio Orazi, sovrintendente Teatro Lirico di Cagliari).

Il mercato editoriale propone format multimediali attraenti per la disseminazione del melodramma nelle scuole. Senza nulla togliere al merito di questi prodotti, come di tutti i progetti per educare alla fruizione consapevole della musica d’arte, i maestri e le maestre di oggi e dell’avvenire dovrebbero poter incontrare un’offerta formativa più articolata. Un’offerta che non limiti il proprio obiettivo all’uso in aula di prodotti industriali altrui, ma che miri invece allo sviluppo di competenze disciplinari e didattiche specifiche, che attingano direttamente alle fonti della produzione, della performance e della critica delle opere musicali e del teatro musicale. Negli ultimi quindici anni, la musicologia ha indicato strade percorribili in questa direzione. Ma il cammino è ancora lungo e richiede disponibilità alla formazione continua.

Forte dell’attenzione più che incoraggiante che scuole e università riservano da diversi mesi alle proposte del Teatro Lirico di Cagliari, All’Opera, bambini! costituisce l’esperimento cagliaritano con cui si inizia a misurare la richiesta del territorio del tipo di approccio all’educazione musicale scolastica che rappresenteranno i relatori e gli artisti coinvolti.

Gli interventi di Claudio Orazi, sovrintendente del Teatro Lirico, e di Giorgio Pagannone, docente di musicologia (Università degli Studi di Chieti-Pescara), disegneranno il quadro normativo e disciplinare per lo sviluppo e la formazione di un nuovo e più consapevole pubblico infantile e giovanile; Marina Guglielmi, docente di letterature comparate (Università degli Studi di Cagliari) e Mara Durante, direttrice scientifica della Festa della letteratura BaB (Bimbi a Bordo), illustreranno alcuni prodotti dell’editoria libraria per l’infanzia e i ragazzi, il loro funzionamento e il loro uso; Silvia Cancedda, insegnante di scuola primaria (I.C. di Pianoro, Bologna) presenterà, in forma seminariale, un percorso didattico realizzato nella scuola primaria e le pubblicazioni che ne sono derivate. Il workshop finale coinvolgerà i partecipanti in un’esperienza di audience building attivo, che avrà per protagonisti i bambini e le bambine di Scuole in Coro diretti da Stefania Pineider, con la regia a cura del Teatro Lirico di Cagliari.

Prima co-produzione Teatro Lirico di Cagliari-Università degli Studi di Cagliari, All’Opera, bambini! rappresenta il massimo livello di convergenza e collaborazione dal maggio 2018 e costituisce, dunque, il più significativo impegno prodromico al protocollo d’intesa che il Rettorato e la Sovrintendenza stanno elaborando in queste settimane a vantaggio della comunità universitaria e del territorio.

Inoltre, All’Opera, bambini! conclude un percorso didattico iniziato nel marzo 2019 nell’ambito dell’insegnamento di “Fondamenti e Didattica della Musica” ed esteso a studentesse e studenti di altri corsi di studio e facoltà (la parte su Tosca di Puccini ha coinvolto 70 studenti il 2 aprile, 140 studenti il 4 aprile scorso).

All’Opera, bambini! è stata notata da Pier Luigi Dilengite (Mibac), Consigliere per le fondazioni lirico-sinfoniche e per l’industria musicale del Ministro dei Beni e delle Attività culturali Alberto Bonisoli, quale episodio di rilievo per l’integrazione orizzontale di più soggetti: università, fondazione lirica, scuole, associazioni del territorio. Il Consigliere parteciperà alla giornata portando il saluto del Ministro.

