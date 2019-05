Incedenti stradali nei pressi di Orotelli: due feriti non gravi. Sul posto i carabinieri delle Stazioni della zona per mettere in sicurezza la strada

Orotelli (Nu), 13 Magg 2019 – Alle ore 06:40 circa di questa mattina, sulla S.S. 129 al km 63+900, nel territorio del comune di Orotelli (NU), si è verificato un incedente stradale in cui erano coinvolte due auto.

I veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, in prossimità di una curva pericolosa già teatro di altri incidenti, si sono scontrati frontalmente. I conducenti, nonostante il forte impatto, entrambi coscienti, un ventenne di Orgosolo ed un 47enne di Birori, sono s tati soccorsi da personale del 118 e trasportati all’Ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure dove sono stati assistiti dai sanitari ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto subito dopo l’allarme sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Orotelli, Oniferi e di Bolotana per i rilievi del caso e per garantire la viabilità dell’importante asse stradale ed i Vigili del fuoco di Nuoro.

La statale e rimasta chiusa dalle ore 08:20 alle ore 09:15 per effettuare gli accertamenti e ripulire il fondo stradale a cura dell’Anas.