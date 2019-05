Due spacciatori colti di sorpresa dai carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo: uno dei due pregiudicati arrestato per detenzione e spaccio di droga e l’altro denunciato per evasione.

Cagliari, 13 Magg 2019 – Questa notte, i carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo, durante un ordinario servizio di pattuglia, hanno sorpreso due cagliaritani con vari precedenti penali, di 37 e 38 anni, di cui uno agli arresti domiciliari, mentre spacciavano sostanze stupefacenti in via Schiavazzi, nota via del quartiere periferico di S.Elia.

Uno dei due è stato raggiunto durante la fuga ed arrestato, l’altro deferito in stato di libertà per essere evaso dagli arresti domiciliari. Infatti, all’arrivo dei militari, i due pregiudicati hanno tentato la fuga ed uno dei due ha lasciato cadere una borsa, poi recuperata dai militari, con all’interno circa 5 grammi di eroina suddivisa in dosi, poche dosi di cocaina, oltre 50 grammi di marijuana sempre in dosi, dieci bocchette di metadone e un centinaio di euro in banconote, provento illecito dello spaccio.

L’arrestato, ultimata la perquisizione domiciliare è stato condotto negli uffici del comando provinciale cc per la redazione atti e la successivamente riportato nella sua abitazione dove è rimasto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.