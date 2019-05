Bus per le gite scolastiche: controlli della Polizia Locale di Cagliari 

Cagliari, 13 Magg 2019 – Gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari, in collaborazione con diversi Istituti scolastici cittadini, ha attivato un piano di controlli preventivi sugli autobus che vengono utilizzati per le gite scolastiche.

I controlli sono stati pianificati nell’ambito dell’iniziativa preventiva disposta dal Comando del Corpo a seguito del drammatico episodio accaduto nei pressi di San Donato Milanese, in provincia di Milano, i cui fatti, grazie alla prontezza dei giovani studenti e dei militari dell’Arma sono risultati senza gravi conseguenze fisiche dei giovani viaggiatori che sicuramente ricorderanno per sempre l’episodio.

I controlli sono stati improntati sulla verifica dei requisiti dei conducenti e sul controllo dei veicoli utilizzati per il trasporto degli scolari/studenti alle mete delle gite scolastiche.

Anche la scorsa settimana è stato effettuato un servizio specifico per il controllo di alcuni autobus destinati al trasporto degli alunni alle visite di istruzione in programma, come di consueto, durante ogni fine anno scolastico.

Sicuramente soddisfatti dell’iniziativa sono stati i dirigenti scolastici e la maggior parte dei genitori che erano presenti prima della partenza, e sia i docenti che dovevano accompagnare gli studenti.

I controlli si sono rivolti in particolare per verificare il rispetto delle norme in materia di revisione e di copertura assicurativa dei veicoli, oltre ad accertare il rispetto di tutte le norme necessarie per garantire la sicurezza stradale e del trasporto dei passeggeri come la presenza e la funzionalità delle cinture di sicurezza, degli estintori, delle cassette di pronto soccorso, delle porte, della presenza dei martelletti per l’eventuale rottura dei vetri in caso di necessità, l’efficienza e le condizioni degli pneumatici, etc..

Da uno di questi controlli è risultato che il conducente era in possesso della patente di guida scaduta di validità; per questo la patente è stata ritirata e la gita scolastica ha ripreso dopo un breve ritardo determinato dall’attesa dell’arrivo di un nuovo autista in regola con i documenti di guida. I docenti accompagnatori e molti genitori dei giovani studenti, hanno apprezzato il servizio volto a garantire la sicurezza.

