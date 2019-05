Attività sulle strade di competenza dei carabinieri della compagnia di Macomer: tre denunce per guida in stato di ebbrezza.

Macomer (Nu), 13 Magg 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Macomer lo scorso fine settimana hanno intensificato i servizi di controllo sulle principali arterie stradali del Marghine e della Planargia. Tre sono le Patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 64 Soggetti controllati, 47 i veicoli controllati.

Inoltre i militari hanno presidiato le strade in concomitanza con aumento dell’afflusso di automobilisti in occasione di diverse feste patronali in atto.