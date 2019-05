Pregiudicato di Mogoro arrestato dai carabinieri della compagnia di Sanluri per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Sanluri, 11 Magg 2019 – Questa mattina alle ore 02:00 circa, i Carabinieri della Stazione di Barumini hanno arrestato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale un pregiudicato di Mogoro.

I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, hanno notato sulla SS 197 all’altezza del bivio per Furtei, un furgone fermo sulla strada contromano. Perciò il personale dell’Arma si è fermato per effettuare un controllo ed accertare se ci fosse qualcosa che non andava, vista la posizione del furgone ma in quel frangente il conducente del mezzo ha avviato il motore ed è partito tentando tra l’altro di andare addosso ad uno dei militari che nel frattempo era sceso dal mezzo. A questo punto il carabiniere ha esploso un colpo d’arma da fuoco con la pistola d’ordinanza colpendo la ruota anteriore destra del veicolo riuscendo così a fermare definitivamente la marcia del mezzo.

Molto probabilmente la fuga era dovuta allo stato d’ebrezza dell’arrestato, visto che l’immediato controllo effettuato ha evidenziato un tasso alcolemico al di sopra della norma. E, inoltre, a seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito.

A questo punto, per Antonello Prinzis, di 41 anni, operaio, è stato dichiarato in arresto, mentre per il mezzo, sprovvisto sia di assicurazione che della revisione, è stato disposto il sequestro.

Quindi il pregiudicato è stato portato nella caserma del comando compagnia di Sanluri, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e questa mattina stessa sarà sottoposto presso il Tribunale di Cagliari alla direttissima.