Attività del personale del Commissariato P.S. di Porto Cervo: varie denunce per droga e altri reati

Porto Cervo (SS), 11 Magg 2019 – Anche durante la stagione invernale continua l’attività della Polizia di Stato del Commissariato di P. di S. di Porto Cervo. Infatti, il personale della Polizia Amministrativa, nei primi giorni dell’anno, ha proceduto al controllo straordinario di numerosi cittadini stranieri che ha portato all’individuazione di 3 irregolari sul territorio nazionale ed all’attivazione dell’iter finalizzato all’espulsione immediata. Tra questi, in particolare un marocchino è risultato clandestino da oltre sette anni.

Nell’ambito degli stessi controlli, secondo quanto previsto dal Testo Unico per l’Immigrazione, si è proceduto a sanzionare, altresì i proprietari delle abitazioni ove gli stessi clandestini erano ospitati a vario titolo.

Uno dei suddetti extracomunitari irregolari sul territorio dello Stato, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e per questo segnalato all’Autorità competente.

Le verifiche sulle pratiche di rilascio del permesso di soggiorno, hanno portato inoltre a far emergere diverse anomalie nella documentazione presentata da alcuni richiedenti, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa, con conseguente rigetto delle istanze.

I numerosi controlli amministrativi effettuati, anche nella stagione invernale, nei locali notturni dislocati nel territorio di competenza, hanno portato a verificare diverse irregolarità nelle gestioni e in alcuni casi è stata constatata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18.

Nell’ambito di specifiche attività d’indagine della Polizia Giudiziaria, finalizzate al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria tre cittadini italiani che detenevano ai fini di spaccio quantitativi di hashish e di marijuana, uno di questi ancora minorenne, ma molto attivo nell’ambito dello spaccio.

Altri due soggetti sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Le indagini sono partite da alcune segnalazioni ricevute da cittadini che avevano segnalato, un’intensa attività di cessione di sostanze stupefacenti anche a minorenni.

In totale sono stati sequestrati 238,9 grammi di marijuana, 104,6 di hashish, 2,7 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Inoltre, relativamente a specifiche attività finalizzate al contrasto dei reati inerenti la criminalità informatica, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, un cittadino di origine campana resosi responsabile di una truffa per locazione di un fantomatico appartamento per le vacanze. La vittima aveva effettuato il pagamento della caparra, ma una volta giunta in Sardegna, non aveva trovato né la casa né il venditore.

Le successive indagini hanno portato all’individuazione del truffatore che è risultato avere già altri precedenti penali per reati della stessa natura.

Infine nelle ultime settimane gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato P.S., ha dato esecuzione ad un ordine d’arresto nei confronti di una cittadina di nazionalità russa sulla quale pendeva un mandato di cattura internazionale ed un altro per espiazione pena detentiva a carico di un soggetto che risultava da tempo irreperibile nel territorio italiano e senza fissa dimora.