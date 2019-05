“Al passo con i tempi” con la Federazione Pensionati Acli a Cagliari e dintorni passeggiate in compagnia per over 60

Cagliari, 11 Magg 2019 – Un’occasione per fare nuovi incontri e allo stesso tempo mantenersi attivi e in forma. Le Acli Provinciali di Cagliari, in collaborazione con la Federazione dei pensionati Acli e il progetto Sorriso Sardegna organizzano una serie di passeggiate nell’area cittadina di Cagliari dedicate agli over 60.

Promuovere il benessere dell’anziano e educare all’invecchiamento attivo sono da sempre tra gli obiettivi delle Acli. In compagnia dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale, i partecipanti avranno la possibilità di incontrarsi e camminare assieme attraverso alcune delle zone più belle della nostra città. Il servizio è gratuito.

Il primo appuntamento è previsto per il prossimo 17 maggio. Punto d’incontro Piazza Repubblica alle ore 10; da lì ci si sposterà in autobus fino al lungomare di Sant’Elia per iniziare la passeggiata. Percorso: Lungomare Sant’Elia, Via Del Borgo, il Faro, spiaggia di Calamosca. La seconda passeggiata invece sarà il 31 maggio al Parco del Molentargius.

Per partecipare è necessario essere soci Acli. Per informazioni è possibile chiamare lo 07043039 o scrivere a: acliprovincialicagliari@gmail.com