Osini (Nu), 11 Magg 2019 – I Carabinieri della Stazione di Osini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei un 47enne originario di Gairo per interruzione di pubblico servizio.

Il fatto risale al tardo pomeriggio del 27 aprile scorso quando, in occasione della festa patronale del paese, nell’atto di intraprendere regolare servizio di pattuglia, i Carabinieri della Stazione del paese si erano accorti che l’ingresso del garage della Caserma era totalmente ostruito da un’autovettura parcheggiata nonostante fossero ben visibili i divieti di sosta.

Quindi i militari hanno dovuto aspettare quasi un’ora perché il carroattrezzi potesse raggiungere la Casema e procedere alla rimozione dell’autovettura.

In seguito, il personale dell’Arma della Stazione di Osini, dopo aver svolto gli accertamenti del caso, hanno deferito in stato di libertà il 47enne per interruzione di pubblico servizio.