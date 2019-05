Presidente Regione Sardegna Christian Solinas incontra ministro degli esteri ucraino

Cagliari, 10 Magg 2019 – Si è svolto stasera a Villa Devoto l’incontro tra il presidente della Regione, Christian Solinas e il ministro degli Esteri ucraino, Pavlo Klimikin, giunto in visita istituzionale in Sardegna in occasione dell’inaugurazione della sede del consolato onorario d’Ucraina a Cagliari.

Al centro del colloquio, al quale hanno partecipato anche l’ambasciatore ucraino in Italia, Yevhen Perelygin e il console onorario per la Regione Sardegna, Anthony Grande, le opportunità di collaborazione con l’Isola per quanto riguarda iniziative di natura economica, culturale e sociale.

“L’incontro di oggi – si legge nella nota della presidenza della Regione Sarda – rappresenta un importante momento di confronto con i rappresentanti istituzionali della comunità ucraina che con le sue oltre seimila presenze in Sardegna costituisce il secondo gruppo di stranieri più numeroso. Apprezziamo la loro presenza pacifica e laboriosa e siamo persuasi che ci possano essere nel futuro importanti occasioni di collaborazione e scambio culturale”, ha dichiarato il presidente Solinas. Com