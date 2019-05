Nuova e brillante operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari.

Cagliari, 10 Magg 2019 – Altra importante e fruttuosa operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Cagliari nel quartiere di Is Mirrionis.

I militari, da tempo impegnati nel monitoraggio delle vie limitrofe alla ben nota via Seruci, hanno notato strani movimenti di alcuni soggetti nella vicina via Cortoghiana. Infatti, la zona, abitualmente frequentata da universitari che lì affittano numerosi appartamenti, è stato in particolare notato in più occasioni un 28enne italiano, senza precedenti penali, solito entrare in una palazzina ed uscire subito dopo con atteggiamento attento ed accorto, quasi a verificare se qualcuno lo seguisse. Quindi nella tarda serata di ieri è stato fermato fuori della palazzina e trovato in possesso di un mazzo di chiavi utili ad aprire il portone di un appartamento al terzo piano della palazzina. Subito dopo è partita al perquisizione l’abitazione del 28enne, trovato poi con 300 grammi di cocaina e poco meno di 1 kg di marijuana.

A questo punto, visti i risultato dell’azione antidroga dei carabinieri, il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ultimate le formalità nella caserma di Via Nuoro, sede del comando provinciale cc di Cagliari è stato accompagnato e rinchiuso presso il carcere di Uta.