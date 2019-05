Monumenti Aperti a Cagliari: Museo archeologico, Pinacoteca, Spazio San Pancrazio e Basilica di San Saturnino Cagliari aperti al pubblico gratis.

Cagliari, 10 Magg 2019 – Sabato prossimo e domenica 12 maggio, aree archeologiche e musei del Polo Museale della Sardegna gratis a Cagliari e a Porto Torres per la XXIII edizione di Monumenti Aperti 2019.

A Cagliari, all’interno della Cittadella dei Musei in piazza Arsenale, la Pinacoteca nazionale, dalle 9.00 alle 20.00, lo Spazio San Pancrazio , sabato 11 maggio 2019, dalle 9.00 alle 19.00, e la Basilica di San Saturnino, in piazza San Cosimo, dalle 9.00 alle 19.00, apriranno le loro porte agli studenti che promuoveranno da veri protagonisti, attraverso le conoscenze e competenze acquisite grazie al contributo dei loro insegnanti, il patrimonio storico, culturale e religioso di Cagliari, capoluogo della Sardegna che ha datato i natali a Monumenti Aperti nel 1997. Per i visitatori sarà una ghiotta occasione per conoscere le collezioni e le mostre temporanee con il punto di vista dei ragazzi e delle associazioni culturali. Al Museo Archeologico nazionale, dalle 9.00 alle 20.00, verranno presentate le sale espositive e gli splendidi reperti con gli studenti della Chatterbox English School, della Scuola Primaria “Giovanni Lilliu” e del Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” in veste di guida.

A Porto Torres, l’Area archeologica di Turris Libisonis sarà visitabile gratuitamente sabato 11 maggio, dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 12 maggio dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00). Ad accompagnare i visitatori saranno i ragazzi del Liceo Scientifico Statale “M. Paglietti” di Porto Torres. Domenica 12, dalle 10.00 alle 18.00, nei suggestivi spazi all’aperto dell’Area archeologica, verrà proposto un evento rievocativo per conoscere più nel dettaglio gli aspetti commerciali in epoca romana, con particolare attenzione ai rapporti esistenti tra Turris Libisonis e Roma. Alle 18.00 il Coro Polifonico Turritano proporrà brani classici e tradizionali di compositori da diverse parti del mondo.

Tutti gli altri eventi e luoghi visitabili sono disponibili nel sito ufficiale della manifestazione al seguente indirizzo: https://monumentiaperti.com/it/