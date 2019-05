Il Ministro degli Esteri e l’Ambasciatore dell’Ucraina in visita alla Prefettura di Cagliari.

Cagliari, 10 Magg 2019 – Questa mattina il Vice Prefetto Vicario di Cagliari, dott.ssa Paola Dessì, ha ricevuto in visita di cortesia il Ministro degli Affari Esteri d’Ucraina Pavlo Klimkin, accompagnato nell’occasione dall’Ambasciatore d’Ucraina a Roma Yevhen Perelygin, nonché dal Console onorario Anthony Grande.

Il Ministro Klimkin, si legge in una nota della prefettura di Cagliari, presente a Cagliari per l’inaugurazione della sede del locale Consolato onorario d’Ucraina, nel corso del cordiale incontro si è soffermato sugli importanti rapporti di amicizia che da tempo intercorrono tra i due Paesi; inoltre, ha evidenziato come i rapporti di reciproca collaborazione e di cooperazione, siano destinati, come fortemente auspicato, a rafforzarsi in futuro, come dimostra lo sviluppo registratosi negli ultimi anni.

La Dott.ssa Dessì, nel condividere tale auspicio, ha evidenziato che la comunità ucraina, con circa 1.600 residenti, è la più numerosa fra le comunità straniera presenti nella provincia di Cagliari, dove i suoi componenti sono peraltro inseriti stabilmente nonché pienamente integrati nel tessuto economico e sociale, al quale offrono un prezioso contributo, specie nelle attività di assistenza alle famiglie.

Nella circostanza, è stata condivisa la considerazione che l’apertura del nuovo Consolato, agevolando la reciproca conoscenza ed i contatti fra le comunità, potrà certamente contribuire a sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione e gli interscambi commerciali, già cresciuti notevolmente negli ultimi anni.

Il Ministro Klimkin e l’Ambasciatore Perelygin, conclude la nota della Prefettura, si tratterranno a Cagliari ed in provincia fino a domenica, visitando alcune delle località più rinomate. Com