Giovane di Selargius disoccupato del posto arrestato dai carabinieri per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Quartu Sant’Elena (Ca), 10 Magg 2019 – Questo pomeriggio, a Selargius, nel corso di un mirato servizio antidroga, i militari della Stazione della cittadina cagliaritana, hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Gabriele Floris, 31 anni, disoccupato del posto.

I militari, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 130 grammi di marijuana, 13 piante di cannabis indica dell’altezza di 120 cm circa ciascuna, la somma in denaro contante di 700 euro, materiale per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di rito è stato riportato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la domani mattina dall’A.G.