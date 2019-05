Dati, tendenze e news per il gioco online del blackjack

Sono già stati pubblicati i primi dati che fanno riferimento a questo avvio 2019, i quali indicano come il comparto del casinò online stia producendo numeri importanti, specialmente se paragonati e messi a confronto con le cifre relative al precedente biennio.

Da queste stime, che possono già costituire un elemento analitico per il primo semestre e per il bilancio complessivo del 2019, emerge una tendenza che già aveva caratterizzato il precedente anno: il poker online sta perdendo terreno, per quanto riguarda il gioco digitale. Emerge invece un altro tipo di gioco di carte online: il blackjack. Non a caso, quando si parla dei dati che riguardano il casinò digitale, sono proprio le attrattive come baccarat, roulette e blackjack ad aver raccolto i numeri più importanti per questo comparto.

E’ importante ribadire come, dal 2016 il poi, il blackjack abbia raccolto, assieme alle slot machine online, qualcosa come un miliardo di euro, attestandosi di fatto come il primo gioco di abilità, dietro soltanto rispetto alle entrate delle slot machine online. La tendenza che premia il gioco del blackjack online, è derivata in massima parte dalla facilità con cui si può accedere su internet a questo gioco, che per sua natura è sempre stato meno impegnativo, da un punto di vista temporale, rispetto al poker.

Nonostante venga spesso associato al poker, il blackjack è un gioco del tutto diverso, sia come struttura, che come modalità di gioco. Necessita infatti di un solo giocatore, il quale deve confrontarsi unicamente con il banco, non è di fatto un gioco molto adatto alle partite di torneo, a differenza appunto del poker, il quale può essere anche giocato singolarmente, ma che assume una dimensione e delle sfumature differenti in versione da torneo, digitale e non.

Proprio per queste caratteristiche quindi, il blackjack online ha conquistato il mercato europeo e sta scalando anche le classifiche italiani, in termini di gradimento e di massa critica degli utenti che periodicamente vi partecipano.

Difficile dire se questo gioco assumerà gli stessi connotati rispetto a quella che è stata appunto la pokermania, specialmente in formula digitale, ma è importante sottolineare i numeri che sono stati prodotti da questo gioco di casinò online, durante gli ultimi cinque anni.

Bisogna inoltre ribadire e sottolineare il grande sforzo produttivo da parte dell’industria del gambling, la quale avendo intuito come questo gioco stia ottenendo buoni riscontri tra i giocatori abituali, sta cercando di sfruttare l’onda lunga e il successo del blackjack, attraverso diverse iniziative, come il live gaming, che di fatto crea un legame tra il giocatore e il croupier, proprio come era già avvenuto negli anni passati con il poker sportivo e con il Texas Hold’Em in particolare.

L’esperienza di gioco oggi, grazie allo sviluppo delle app per smartphone, diventa di fatto sempre più vicina alla modalità di gioco di un live casinò. Il resto lo stanno facendo le cifre che indicano come il settore del casinò online, il quale include anche il blackjack, come categoria, è in netta espansione e crescita, durante questi primi mesi del 2019, con un 17,6% in più rispetto al 2018.