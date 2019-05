Alloggi Erp, consegnate le 49 abitazioni del Comune di Porto Torres dal Sindaco della città portuale del Nord Sardegna

Porto Torres (SS), 10 Magg 2019 – È avvenuta stamattina la consegna dei 49 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Porto Torres. Le famiglie assegnatarie, accompagnate dal sindaco Sean Wheeler, dai funzionari e dai tecnici comunali, hanno così preso possesso dei loro alloggi.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il vice sindaco Marcello Zirulia e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Derudas. Si conclude così il primo step di un iter complesso e che ha impegnato a lungo l’amministrazione. «Le prime parole sono di gioia per queste famiglie – afferma in una nota il sindaco Sean Wheeler – siamo felici di essere riusciti a dare loro una casa. Come sappiamo l’attesa è stata lunga e tanta la pazienza che hanno dovuto avere i beneficiari. A loro va il mio augurio e un invito a trarne giovamento, cercando di migliorare giorno dopo giorno le loro vite, e di prendersi cura del bene che gli è stato affidato».

«I lavori sono stati ufficialmente ultimati il 28 marzo di quest’anno, in seguito c’è stato il collaudo, la dichiarazione di agibilità, la consegna delle chiavi all’ufficio opere pubbliche e i contratti, firmati ieri e giovedì otto maggio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Derudas – ci sarà però ancora da fare. Abbiamo eseguito diversi sopralluoghi, l’ultimo ieri prima della consegna. Metteremo inoltre a disposizione trenta mila euro per sistemare la viabilità, ma ne serviranno almeno altri 400 mila euro per le opere di urbanizzazione, tra cui i sottoservizi, l’illuminazione e i marciapiedi». Com