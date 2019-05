A Cagliari 600 esperti dell’Informazione e della Comunicazione: dal 13 al 19 luglio 52° Congresso Mondiale e importante occasione per la promozione del territorio.

Cagliari, 10 Magg 2019 – “Un momento particolarmente significativo per la città, sia dal punto di vista culturale che di promozione del territorio”. Queste le parole di Teresa Carboni, dirigente comunale, stamattina al Municipio alla presentazione del 52° Congresso Mondiale della Federazione Internazionale per il Trattamento dell’Informazione e della Comunicazione “Intersteno”, in programma a Cagliari dal 13 al 19 luglio.

Patrocinato dal Comune, l’evento riunirà in città circa 600 delegati provenienti da ogni parte del mondo, per discutere e scambiare buone pratiche nei settori della stenografia, della stenotipia, del respeaking e della dattilografia. Prevista anche le gare mondiali di scrittura veloce nelle lingue dei Paesi partecipanti e la proclamazione ufficiale dei campioni per ogni fascia d’età.

Nel portare i saluti della città e del Commissario straordinario Bruno Carcangiu, la responsabile del Servizio Affari istituzionali ha sottolineato l’opportunità per i partecipanti e gli esperti internazionali della comunicazione e dell’informazione di scoprire le eccellenze che contraddistinguono Cagliari e il suo territorio, già qualche giorno prima dell’inizio del Congresso.

Ad accogliere la delegazione di “Intersteno” e a suffragare la valenza dell’evento, anche Piero Comandini, vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna. Com

