Sanità: ippoterapia, assessore Nieddu al convegno sugli interventi assistiti e integrazione sportiva della disabilità

Cagliari, 9 Magg 2019 – “Da medico e da assessore della Sanità, non posso che apprezzare lo spirito che anima incontri come quello di oggi: momenti di confronto che mettono al centro la salute delle persone e l’integrazione sociale, passando per il delicato tema dell’assistenza ai disabili”. Lo scrive in una nota l’assessore della Sanità Mario Nieddu, che questa mattina ha portato i saluti della giunta regionale al convegno “Gli interventi assistiti con il cavallo: dall’ippoterapia, all’integrazione sportiva della disabilità”, organizzato dal Lioness Club di Cagliari.

Alla giornata di lavoro, aperta dalla presidentessa della associazione, Patrizia Mancusi al Circolo ufficiali del Campo Rossi, a Cagliari, hanno partecipato, tra gli altri medici e rappresentanti delle federazioni sportive legate alle attività equestri.

“Non sono di secondo piano – conclude l’assessore Nieddu – le ricadute sociali derivate da percorsi terapeutici legati all’attività assistita con gli animali. Aiutare l’utente a raggiungere determinati obiettivi, significa aiutare anche le famiglie. La disabilità può essere un muro, che deve essere abbattuto con impegno, volontà, lavoro e competenza”. Com