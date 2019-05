“Le allergie: conoscerle e curarle”: incontro a Monserrato

Cagliari, 9 Magg 2019 – “Le allergie: conoscerle e curarle”. È questo il titolo dell’incontro scientifico aperto ai cittadini organizzato dalla AAIITO all’interno del progetto Allergicamente, che si terrà il 10 maggio a Monserrato, alle ore 17.45, nella Sala Multimediale, Piazza M. Vergine.

Allergicamente è un progetto di comunicazione a 360°, promosso da Aaiito, Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedaliere che punta a fornire alle persone una guida pratica per conoscere e quindi distinguere le differenti forme di allergie, a partire dalla semplice classificazione e spiegazione delle 5 principali “gruppi di allergie”: respiratorie, alimentari, da farmaci, da veleni di imenotteri e dermatologiche o cutanee; Spiegare e chiarire chi è e cosa fa e dove si può trovare lo specialista in allergologia; Spiegare la differenza in campo allergologico tra ciò che è scientificamente validato ed attendibile (dai test diagnostici alle terapie) e quello che non ha valenza scientifica e che quindi deve essere evitato, perché o costoso e inefficace o addirittura dannoso; Facilitare il riconoscimento e le diagnosi delle patologie allergiche, fornendo descrizione dei sintomi, dei possibili esami e delle principali terapie sicure e di comprovata efficacia, ai fini di favorire il più possibile il buono stato di salute delle persone, indirizzando dall’allergologo per la diagnosi e cura appropriate e distribuire consigli pratici, in semplici FAQ (Frequently Asked Question) frutto dell’esperienza pluriennale degli allergologi AAIITO costruite grazie al dialogo quotidiano con i loro pazienti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare: www.allergicamente.it

https://www.facebook.com/AAIITOAllergicamente/

Condividi su...