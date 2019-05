Fuori dal Salone del libro di Torino chi commette reato di apologia del fascismo: smantellato lo stand di Altaforte

Torino, 9 Magg 2019 – È stato completamente smantellato al Salone del Libro di Torino lo stand di Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound al centro delle polemiche. Vicino allo stand del ministero della Difesa è rimasta solo la sagoma dello stand.

“Ci è stato revocato come Altaforte Edizioni lo stand che avevamo regolarmente acquistato, questa revoca la reputiamo inaccettabile e adiremo per vie legali subito contro il Salone del Libro. Vogliamo andare in tribunale”. Così fuori dal Salone del libro Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte, alla stampa. “Alle 10 sarò al Salone del Libro di Torino per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico”, aveva annunciato su Facebook Polacchi. “Se avete a cuore la libertà d’espressione – aggiunge – vi aspetto. I libri non devono conoscere censura”.

La reazione arriva dopo la decisione del Salone di rendere esecutiva la richiesta della Sindaca Chiara Appendino e del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, di “revocare l’ammissione alla casa editrice Altaforte e la conseguente assegnazione degli spazi”. Martedì scorso Regione Piemonte e Comune di Torino hanno presentato un esposto contro Polacchi e la procura ha aperto una inchiesta per apologia di fascismo.

“Vi ringrazio per la decisione coraggiosa che mi ha permesso di essere presente qui”. Lo ha detto Halina Birenbaum, 90enne sopravvissuta ad Auschwitz, prendendo la parola all’inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Ieri la scrittrice polacca aveva annunciato l’intenzione di disertare la kermesse se la casa editrice Altaforte, vicina a Casapound, non fosse stata allontanata. La Sala Oro dell’Oval le ha dedicato una standing ovation.

“Sapete che avevamo presentato un esposto nei confronti di Polacchi, ieri durante una riunione di mediazione abbiamo deciso, come istituzioni, di stare al fianco di chi rappresenta la lotta all’antifascismo piuttosto che a chi è denunciato per apologia di fascismo”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, arrivando al Lingotto all’inaugurazione della 32esima edizione del Salone del Libro. Poi: “Non è una rivalsa nei confronti di Salvini, è una scelta a protezione e tutela del Salone del Libro, di Torino e del nostro Paese”. “Questo soggetto – ha aggiunto – ha annunciato che farà causa. Noi faremo valere le nostre ragioni, staremo a fianco degli organizzatori”.

“Siamo passati in cinque, sei giorni da un problema di contrattualistica privata a un problema di politica. La questione dal punto di vista simbolico si era fatta talmente grande che è anche giusto che sia passata al livello politico e quindi il presidente Chiamparino e la Appendino hanno preso una decisione politica. E per come si erano messe le cose è la decisione migliore”. Lo ha detto il direttore editoriale del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia al suo arrivo al Lingotto nel giorno d’inaugurazione della Fiera preceduta da infinite polemiche.

“Sono pericolosissimi i processi alle idee e i roghi dei libri”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Pesaro, a proposito di quanto accaduto al Salone del libro di Torino. “Siamo nel 2019 alla censura dei libri in base alle idee. Ma non ha mai portato fortuna il rogo e la censura dei libri. Alle idee si risponde con le idee non con la censura. Alla faccia dei compagni democratici che decidono chi può andare al Salone del libro e chi non ci può andare, fanno i processi alle idee”.

Intanto la Procura della Repubblica di Torino ha aperto un procedimento penale a carico di Polacchi per apologia di fascismo, a seguito dell’esposto presentato dal sindaca di Torino e dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, sulle frasi di Polacchi “io sono un fascista” e “l’antifascismo è il vero male di questo Paese”. Dichiarazioni fatte nel corso di una trasmissione radiofonica.