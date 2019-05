 Vasta operazione antidroga e altri reati dei carabinieri della compagnia di Oristano: eseguite varie misure cautelari in carcere.

Oristano, 7 Magg 2019 – Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Oristano, stanno eseguendo diverse ordinanze di misure cautelari in carcere e relative perquisizioni personali e locali nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili di far parte di un sodalizio criminale dedito alla coltivazione, produzione, detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni per il recupero dei crediti maturati nella filiera della produzione e vendita delle sostanze stupefacenti, ricettazione, furto e detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine.

Nell’operazione sono impiegati oltre 100 militari delle Compagnie Carabinieri di Oristano, Mogoro, Ottana, Macomer e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Oristano con il supporto dei colleghi dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta, delle unità cinofile e dell’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas.

Ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle ore 10.30 odierne presso il Comando Provinciale Carabinieri di Oristano alla presenza del Procuratore della Repubblica.