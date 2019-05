Il Forte Village è vincitore agli Italia Travel Awards 2019

Pula, Forte Village, 7 Magg 2019 – Un nuovo prestigioso riconoscimento per il Forte Village è arrivato ieri in occasione della serata di premiazione degli Italia Travel Awards, un’autentica notte degli Oscar dedicata all’industria turistica italiana tenutasi a Roma, nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Alla presenza dei rappresentanti dell’intero comparto turistico, delle istituzioni e della stampa, il Forte Village è stato proclamato vincitore nella categoria Albergo/Villaggio/Resort preferito, grazie ai voti ai voti espressi dai viaggiatori attraverso il sito www.italiatravelawards.it, durante i 6 mesi di votazioni online.

L’Italia Travel Awards, giunto alla sua quarta edizione, si attesta come il premio più prestigioso, esclusivo e ricercato nel settore dei viaggi e del turismo italiano. Un appuntamento che è diventato irrinunciabile e ormai annuale, che premia chi si impegna quotidianamente con professionalità nel settore dei Viaggi.

Il prestigioso premio, conclude la nota del Forte Village, rappresenta un ulteriore importante riconoscimento dell’impegno costante che, anno dopo anno, ha visto il Forte Village distinguersi a livello nazionale e internazionale. Sono tante le incredibili novità con cui il Resort nel Sud Sardegna si prepara a stupire gli ospiti nella stagione 2019 con l’obiettivo di far loro vivere tante indimenticabili esperienze per una vacanza senza compromessi dove ciascuno può trovare la felicità. Com