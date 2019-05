Falso allarme per un giovane che avrebbe tentato il suicidio ma era solo ubriaco e passeggiava pericolosamente sul parapetto del Bastione di San Remy

Cagliari, 7 Magg 2019 – Nella serata di ieri il Centro Operativo ha inviato un equipaggio della Squadra Volanti di Cagliari in Piazza Costituzione, dove era stata segnalata, tra il 113, la presenza di una persona che si trovava in bilico sul parapetto del Bastione di San Remy.

L’equipaggio, giunto sul posto, ha preso contatto con il richiedente che ha riferito di aver notato, pochi istanti prima, un giovane che camminava sul parapetto del bastione con andatura barcollante.

Gli Agenti, raggiunto immediatamente il luogo indicato, hanno notato due giovani che, interpellati, hanno riferito di aver trascorso il pomeriggio insieme e di aver bevuto qualche birra. Dopodiché sono saliti sul belvedere del bastione per fare una passeggiata. E una volta giunti sul posto, uno dei due giovani ha scavalcato la recinzione montata per i lavori in corso ed è quindi salito sul parapetto del bastione ove, in bilico, ha iniziato a fare dei selfie e video, invitando l’amico a fare altrettanto ma, percepito il pericolo quest’ultimo si è rifiutato.

In seguito il giovane è stato comunque visitato dai sanitari di un’ambulanza ai quali ha tuttavia rifiutato le cure del caso.