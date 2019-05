Una 50enne incensurato arrestata dai carabinieri della compagnia di Cagliari per detenzione illecita di stupefacenti e introduzione nello Stato di monete falsificate

Cagliari, 6 Magg 2019 – I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo della Compagnia CC di Cagliari, nell’ambito dei servizi antidroga eseguiti presso il quartiere Sant’Elia, hanno arrestato per i reati di “detenzione illecita di stupefacenti e introduzione nello Stato di monete falsificate” una donna, anch’essa nubile ed incensurata, di 50 anni, residente nella nota Piazza Lao Silesu.

Infatti, nelle prime ore di questa mattina, i militari hanno eseguito degli appostamenti volti al controllo della donna, successivamente sarebbe stata arrestata, e poi sottoposta dopo qualche ora, a perquisizione personale e domiciliare.

In seguito la 50enne è stata trovata in possesso dal personale dell’Arma, di circa 1 chilo di marijuana suddiviso in oltre 250 dosi, 20 ovuli di hashish per un totale di circa 250 grammi, oltre 120 gr di cocaina, coltelli e forbici utilizzate per il taglio delle sostanze stupefacenti nonché il materiale utile per il loro confezionamento finalizzato allo spaccio.

Nel corso del controllo dell’abitazione i carabinieri sono stati insospettiti dal rinvenimento di 1700€ in contanti, suddivisi in banconote contraffatte da 50 euro ciascuna, somma che hanno immediatamente sottoposto a sequestro per ulteriori approfondimenti info-investigativi. A questo punto la donna è stata condotta presso gli uffici del comando provinciale carabinieri per le formalità di legge e successivamente accompagnata e rinchiusa presso la casa circondariale di Uta.