Sanità: assessore Mario Nieddu visita gli ospedali del Sulcis

Cagliari, 6 Magg 2019 – Proseguono i sopralluoghi dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ai presidi sanitari della Sardegna. Dopo le ricognizioni nei territori di Olbia e Cagliari, effettuate nelle scorse settimane, questa mattina l’assessore si è recato nel Sulcis, dove ha visitato il Presidio ospedaliero CTO di Iglesias e l’Ospedale Sirai di Carbonia.

“Verificare le condizioni delle strutture e dei reparti – scrive in una nota l’assessore Nieddu – incontrare il personale sanitario e toccare con mano le problematiche è il primo passo se vogliamo trovare soluzioni durature, che tengano in considerazione le reali esigenze del territorio, soprattutto nell’ottica di una ristrutturazione dell’intera rete ospedaliera”.

Presenti ai sopralluoghi anche l’on. Guido De Martini, deputato e membro della Commissione Sanità, e i consiglieri regionali Michele Ennas e Fabio Usai.

“Dobbiamo lavorare per dare risposte rapide alle problematiche urgenti. Oggi la sanità sarda – dice Ennas – sconta le conseguenze di decisioni calate dall’alto, per troppo tempo, lontane dai problemi dei cittadini. Il contatto con il territorio è indispensabile per non ripetere gli errori del passato e oggi l’assessore Nieddu, con questa visita, a un mese dal suo insediamento, ha dato un segnale importante al territorio del Sulcis”. Com