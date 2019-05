Ministero dell’Inter no e Miur rinnova agenda scolastica “Il mio diario” per avvicinare i giovani alla cultura della legalità.

Cagliari, 6 Magg 2019 – Il Ministero dell’Interno in collaborazione con il Miur ha rinnovato l’Agenda Scolastica “Il Mio Diario”, per avvicinare i giovani alla cultura della legalità.

L’agenda scolastica è infatti destinata agli alunni delle classi 3^, future 4^, degli Istituti primari di 20 province italiane tra cui, per quest’anno, anche Cagliari.

La cerimonia di presentazione e consegna dei diari si terrà il giorno 8 maggio prossimo alle ore 11:15 presso l’Istituto Comprensivo “Randaccio-Tuveri Don Milani” sito in Via Venezia 2 alla presenza delle autorità locali. Com