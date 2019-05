Insediato nella Questura di Cagliari il nuovo Vice Questore Vicario

Cagliari, 6 Magg 2019 – Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Giovanni Corrado Marziano, è il nuovo Vice Questore Vicario della Questura di Cagliari, proveniente dalla Questura di Vibo Valentia, dove ha ricoperto l’analogo incarico.

Il dottor. Marziano 55 anni, è entrato in Polizia nel 1985, frequentando il 1° Corso quadriennale per Allievi Vice Commissari; successivamente, nel 1989, ha frequentato il 73° Corso per Vice Commissari della Polizia di Stato, a conclusione del quale è stato assegnato al Reparto Mobile di Genova.

Trasferito presso la Questura di Catania nel 1990, ha ricoperto vari incarichi in molti settori, dalla prevenzione e controllo del territorio alla polizia giudiziaria.

Dal 1990 al 1992 ha svolto servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Responsabile dell’Ufficio Volanti e C.O.T.

Da settembre 1992 ha svolto servizio investigativo presso la Squadra Mobile di Catania, ricoprendo prima l’incarico di Dirigente della Sezione Antirapine, quindi della Sezione Catturandi, della Squadra Antiscippo, poi della Sezione Omicidi e, infine, della Sezione Antiestorsioni e Reati contro la Pubblica Amministrazione. Nel corso della sua carriera ha portato a termine importanti attività investigative ed operazioni di P.G., in seguito alle quali ha ricevuto dal Ministero dell’Interno numerosi riconoscimenti premiali. Dal 2003 al 2007 è stato Dirigente del Commissariato Sezionale di P.S. “Borgo-Ognina”, quindi dal maggio 2007 Dirigente dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Catania.

Promosso Primo Dirigente nel 2007, ha frequentato il 23° corso di Formazione Dirigenziale e, dal maggio 2008, ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania; qui si è occupato, tra l’altro, dell’applicazione della nuova normativa sullo “stalking”, seguendo numerosi casi di donne vittime di violenze fisiche e psicologiche.

Nel dicembre del 2010 gli sono state attribuite le funzioni di Capo di Gabinetto nella medesima Questura, incarico che ha condotto per 5 anni occupandosi personalmente, dal febbraio del 2011, delle fasi di progettazione e realizzazione dell’apertura del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Mineo nonché dell’organizzazione di numerosi e delicati servizi di ordine pubblico.

Dal dicembre del 2015 al settembre 2017 è stato Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. di Acireale quindi Vicario del Questore di Vibo Valentia sino al 5 maggio scorso. Com