Guerra commerciale con il mondo intero: l’instabile Trump minaccia nuovi dazi su Cina ed altri paesi. Crollano le borse di quasi tutto il mondo.

Washington, 6 Magg 2019 – La delegazione cinese “si sta preparando per andare negli Usa” per il nuovo round negoziale sul commercio dell’8 maggio, come da programma: rompendo il silenzio seguito all’inattesa minaccia di dazi al 25%sull’import di 200 miliardi di dollari “made in China” annunciata ieri da Donald Trump, il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha aggiunto di sperare che “Usa e Cina possano trovare una soluzione a metà strada”.

Dopo le minacce via tweet nel week end del presidente americano Donald Trump, una fonte di mercato aveva riferito che la Cina starebbe valutando l’opzione di cancellare le trattative commerciali con gli Stati Uniti previste per questa settimana.

“Sono dieci mesi che la Cina paga agli Stati Uniti dazi pari al 25% su 50 miliardi di dollari di prodotti hi-tech e del 10% su 200 miliardi di altri prodotti. Queste tariffe sono in gran parte responsabili dei nostri grandi risultati economici. Venerdì le tariffe del 10% saliranno al 25%. 325 miliardi di dollari di altri beni esportati dalla Cina verso gli Stati Uniti rimangono non tassati e i dazi pagati agli Stati Uniti hanno avuto un lieve impatto sui costi di produzione, che sono principalmente a carico della Cina. I negoziati per un accordo commerciale con la Cina continuano, ma troppo lentamente, visto il loro tentativo di rinegoziare”.

La fonte aggiunge che i tweet di Trump avrebbero colto di sorpresa diversi funzionari del governo cinese. “La cancellazione dei negoziati -ha precisato la fonte – sarebbe conforme alla strategia cinese di non trattare se minacciata”.

Le nuove minacce di dazi contro la Cina del presidente statunitense Donald Trump fanno crollare le Borse asiatiche. Shanghai ha terminato la giornata con un rosso del 5,58%. Ancora peggio Shenzhen, secondo listino continentale cinese, che ha ceduto il 5,86%. Male anche Hong Kong, che perde il 3,12%, mentre Singapore scende del 3,3%. Limita invece il rosso all’1,8% Taipei. Chiusa per festivita’ Tokyo.