Carloforte: navigatore solitario soccorso in località La Punta

Carloforte, 6 Magg 2019 – Quest’oggi un turista tedesco in navigazione solitaria dalla Spagna con la sua barca a vela, è finito incagliato, a causa del forte mal tempo, in località La Punta nel comune di Carloforte.

L’allarme è pervenuto da un civile che, dalla propria abitazione, ha notato l’imbarcazione in difficoltà tra le onde.

Immediatamente sono state attivate una serie di procedure che ha visto impiegati i militari del locale Ufficio Circondariale Marittimo. Dalla sala operativa è stata immediatamente disposta l’uscita della motovedetta Sar ognitempo CP869 che, in breve tempo, raggiungeva l’unità in difficoltà e provvedeva al trasbordo del turista.

L’uomo è giunto in porto in condizioni di buona salute e non è stato necessario l’intervento dei paramedici.

Le pessime condizioni meteo marine insistenti sull’isola negli ultimi giorni, hanno spinto il navigatore ad avvicinarsi troppo alla costa senza tenere conto dei pericoli insistenti.