Affidamento del locale sulla terrazza del Bastione: prorogato il termine per le offerte

Cagliari, 6 Magg 2019 – È stato prorogato al 24 settembre 2019 il termine per la presentazione delle offerte per partecipare all’asta pubblica per l’affidamento in concessione del locale comunale ubicato nella terrazza del Bastione di San Remy (catasto urbano, foglio 18, particella 2260).

Slitterà, di conseguenza, anche il termine dell’apertura delle offerte che è stato fissato nel 1 ottobre 2019.

Restano, invece, invariato tutto quanto già previsto nel bando, nel disciplinare e in tutta la documentazione di gara pubblica disponibile sul portale www.comune.cagliari.it

Sospesi, al momento, i sopralluoghi previsti nel bando sino a nuova comunicazione della quale verrà tempestivamente data notizia attraverso il portale istituzionale. Com

