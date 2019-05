A Bono grande successo per il “Centro Sardegna Minikart”

Porto Cervo (SS), 6 Magg 2019 – “È stata una bellissima manifestazione. L’applauso va rivolto sicuramente ai 47 giovanissimi che hanno partecipato al corso di sensibilizzazione teorico e pratico di mini go-kart. Per i piccoli atleti è stato un evento emozionante, personalmente mi ha fatto enormemente piacere vedere l’entusiasmo nei loro occhi”. Lo ha detto Mauro Atzei, presidente della Scuderia Porto Cervo Racing, al termine della prima edizione del “Centro Sardegna Minikart”, corso di sensibilizzazione teorico e pratico di minikart tenutosi a Bono.

Il corso, al quale hanno partecipato con notevole attenzione ed entusiasmo i bambini dagli 8 ai 12 anni, è stato organizzato con il patrocinio dell’Automobile Club Sassari e del Comune di Bono, in collaborazione con GT Shardana Motorsport e il Comitato San Raimondo 2019-Fedales 79 Bono.

La prima edizione dell’evento è iniziata sabato con la lezione tenuta dal referente regionale Karting Aci Sport Sardegna Antonio Dettori e da esperti del settore tecnico. “È stata una bella esperienza”, ha detto Antonio Dettori, “mi piace lavorare con i bambini. Rivolgo i miei complimenti alla Porto Cervo Racing per questa iniziativa che ha portato più di 40 giovanissimi ad avvicinarsi al kart, a provarli, sempre nel rispetto delle regole. La speranza è che molti di loro continuino e creino linfa, prima per il kart e poi per l’automobilismo in generale”.

Soddisfatti per la buona riuscita dell’evento e per la numerosa partecipazione Fabrizio Usai presidente del Comitato San Raimondo 2019-Fedales 79 Bono, Nicola Spanu, vicesindaco e segretario dei Fedales 79 Bono e il pilota Marco Canu, tra i promotori dell’iniziativa.

In occasione della consegna degli attestati di partecipazione a tutti i bambini, era presente Salvatore Lobina, delegato regionale Sardegna Aci Sport che si è complimentato con i bambini e i loro genitori per averli fatti partecipare al corso che ha promosso il karting. “Ben vengano nuove iniziative e l’arrivo dei giovanissimi avviati in questo bellissimo sport”, ha detto Lobina, “stamattina ero all’Automobile Club Cagliari dove abbiamo svolto un corso di prima licenza al quale hanno partecipato quattordici persone, che spero di rivedere, almeno la metà, sui campi di gara, così come questi giovanissimi”.

Oltre al corso teorico e pratico dedicato al kart, alla sicurezza stradale, e all’esposizione di vetture della Scuderia e di kart, è stata l’occasione per la promozione del territorio. “Siamo molto fieri di aver avuto la possibilità di ospitare questo evento”, ha dichiarato il Sindaco di Bono Elio Mulas, “ringraziamo la Porto Porto Cervo Racing, i Fedales 79, la Regione Autonoma della Sardegna che ha patrocinato la manifestazione e la stessa Amministrazione che ha colto subito l’occasione per dare la possibilità a questo territorio di iniziare a parlare di sicurezza ai bambini e ragazzi. Non sono da trascurare gli adulti, infatti, il 19 maggio la Protezione Civile parlerà di sicurezza, alla quale parteciperà la Porto Cervo Racing a completamento del tema per il quale la piccola parte dell’evento di oggi non si è potuta disputare proprio per un dispaccio della Protezione Civile, causa maltempo. Inoltre, il Centro Sardegna Minikart è stato caratterizzato dalla presenza dei ragazzi diversamente abili accompagnati dalla dottoressa Maria Nichiri, Assessora ai Servizi sociali. I ragazzi hanno potuto effettuare il percorso, chiaramente insieme agli istruttori, sul kart biposto. Come comunità, queste iniziative ci riempiono di orgoglio, spero che si ripetano anche in futuro”.

Il “Centro Sardegna Minikart” oltre alla promozione del binomio sport-turismo nel Goceano, è stato un evento formativo: ha avuto come obiettivo quello di responsabilizzare i giovanissimi, sensibilizzarli alla sicurezza stradale, e insegnare le regole, non solo della strada, ma anche del comportamento nello sport.

Nel primo giorno, i tecnici del kart hanno potuto effettuare delle dimostrazioni, mentre la giornata di oggi ci ha messo un po’ in difficoltà, perché a causa dell’allerta meteo siamo stati costretti a sospendere parte delle piccole attività che avremmo dovuto fare. Questo è un segnale ben preciso: la sicurezza viene prima di tutto, quindi nel momento in cui non ci sono le condizioni, il nostro motto è sempre, come quello della Federazione: prima di tutto la sicurezza. Com