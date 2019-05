Incidenti stradali: tre feriti nel nuorese. Sul posto di carabinieri per i rilievi del caso.

Ottana (Nuoro), 5 Magg 2019 – Ieri notte, verso le ore 23:00, sulla statale 129 al km 67+400 (comune di Orotelli) in direzione Nuoro si verificava un incidente stradale in cui una Fiat Punto dopo aver sbandato e perso aderenza si è ribaltata e poi è uscita dalla sede stradale finendo la corsa sulla banchina opposta e fermandosi sul fianco sinistro.

Gli occupanti, una donna di 65 anni, il figlio di 23 (conducente, di Santulussurgiu ed un altro ragazzo di 22 anni, di Illorai, sono stati trasportati da personale del servizio 118 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure. I feriti comunque non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto subito dopo l’allarme intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana per i rilievi e per accertare le cause dell’incidente.