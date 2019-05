Giovane pregiudicato del Gambia approfitta del passaggio della processione di Sant’Efisio e compie una rapina impropria all’interno di un supermarket, arrestato dai carabinieri

Cagliari, 5 Magg 2019 – Un giovane gambiano di 25 anni, ieri, ha cercato di approfittare del passaggio di Sant’Efisio con tutta la processione, per tentare di rubare generi alimentari dal supermercato Iperpan di viale la Playa, ma, purtroppo per lui, non ha fatto i conti con il personale di vigilanza del market che lo tenevano comunque sotto controllo e infine bloccato prima dell’uscita da un allievo carabiniere della scuola di Iglesias libero dal servizio ma in uniforme.

Il pregiudicato e agli arresti domiciliari per reati specifici, prima del fermo si era appena impossessato di alcuni surgelati occultandoli in una borsa. E nonostante l’intervento della sicurezza del negozio, il giovane ha spintonato il personale della security e oltrepassato le casse senza accorgersi però che in quel momento un allievo carabiniere della scuola di iglesias, osservando la scena, si stava scagliando contro di lui per bloccarlo e chiedere rinforzi.

Un attimo dopo è giunto sul posto un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari che assieme ad altri carabinieri in servizio all’esterno per la processione, hanno bloccato l’extracomunitario, dichiarato in arresto per il reato di rapina impropria ed evasione e ultimate le formalità di legge in caserma è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Ca-Villanova in attesa della direttissima prevista per domani.