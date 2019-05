Colpo di coda invernale in tutta Italia: freddo e maltempo su tutto il Paese.

Roma, 5 Magg 2019 – Forse era decenni che nel mese di Maggio 2019 non faceva così freddo. Ed in Sardegna in particolar modo. Solo lo scorso anno già ad aprire si era stanchi di passeggiare in bermuda e sandali e a maggio, invece, si sono registrate temperatura di oltre 30 gradi. Ma quest’anno, dai ieri, un’ondata di aria fredda proveniente dall’Artico sta investendo l’Italia e tutto il Mediterraneo, portando con sé pioggia e neve a bassa quota. “Una configurazione tipica se fossimo in inverno ma alquanto anomala a inizio maggio”, rilevano i meteorologi.

Il maltempo colpisce per prime le regioni settentrionali, portando temporali, grandine e neve in collina; anche le temperature torneranno ai valori invernali, scendendo fino a 15 gradi sotto le medie stagionali. Freddo e pioggia raggiungeranno il Sud lunedì, ad accezione della Campania, dove il maltempo è atteso fin da oggi: parchi e cimiteri sono stati chiusi per precauzione.

Anche al Centro si prevedono rovesci e temporali anche forti, spesso accompagnati da grandinate; anche qui neve fino a quote collinari.

Temperature in repentino calo al Centro Nord e stabili al Sud, ad eccezione della Campania. Venti forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati, possibili mareggiate su Sardegna e medio alto Tirreno.

Allerta arancione in Emilia Romagna per “condizioni di forte instabilità”. Allarme anche in Sardegna per vento forte di maestrale con punte di burrasca. Allerta gialla inoltre sulla Liguria, gran parte del territorio di Veneto, Lombardia e Puglia oltre che su tutti i bacini di Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Ed è allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine, che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antigrandine che tuttavia non ancora sufficientemente diffuse e non impediranno il verificarsi di danni alle colture.