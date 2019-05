Pregiudicato di Quartu Sant’Elena arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. della città per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Quartu Sant’Elena (Ca), 4 Apr 2019 – Ieri pomeriggio i poliziotti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena, a seguito di attività infoinvestigative di osservazione e controllo, hanno arrestato Clodoteo Farris, di 46 anni, di Quartu Sant’Elena, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Subito dopo il fermo è scattata la perquisizione domiciliare dove, all’interno di un’intercapedine ricavata nella cornice del camino sito nel soggiorno, gli agenti hanno rinvenuto un pezzo di Hashish del peso di oltre 19 grammi, poi nascosto sotto il tavolo un altro pezzo di Hashish di circa 30 grammi e due bilancini di precisione.

In seguito nel cortile della casa, all’interno di un mobiletto porta oggetti, sono stati rinvenuti 12 pezzi di Hashish del peso di 33 grammi e due involucri di cellophane contenenti Marijuana per un peso di 64 gr circa.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il pregiudicato si trova in regime di affidamento in prova dall’agosto 2018 per una precedente condanna. Quindi l’uomo è stato nuovamente dichiarato in arresto e questa mattina sarà portato davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari che lo processerà con il rito della direttissima.