Alla scoperta delle bellezze di Bonifacio e della Maddalena: ancora posti disponibili per la gita sociale della Fap Acli

Cagliari, 4 Apr 2019 – Alla scoperta delle bellezze di Bonifacio e dell’arcipelago della Maddalena tra storia e natura. Dal 22 al 25 giugno la Federazione anziani e pensionati delle Acli Provinciali di Cagliari (Fap) organizza una gita sociale a Bonifacio e all’arcipelago della Maddalena. L’attività si inserisce nell’azione sociale dell’associazione, volta a promuovere e incoraggiare esperienze aggregative in grado di contribuire al mantenimento di una vita attiva per gli anziani.

Le iscrizioni sono aperte.

Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo è possibile contattare il 3280981980 (Francesco Pisano). Com