Pregiudicato di Cagliari trovato in possesso di oltre un chilo di hashish: arrestato dai carabinieri della compagnia di Cagliari

Cagliari, 3 Magg 2019 – Stanotte i carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato un disoccupato cagliaritano di 41 anni, per il reato di traffico illecito di stupefacenti.

Infatti, nel corso di un mirato servizio antidroga disposto della compagnia CC di Cagliari, i militari, impegnati in attività di perlustrazione, sono stati insospettiti intorno all’01:00 dall’atteggiamento del pregiudicato che, in compagnia e di un amico, si trovava all’interno di un’auto nei pressi di via Lentisco. Quindi sono stati fermati, sottoposti a controllo dai militari e a seguito della perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto nella disponibilità dell’uomo, oltre 1,5 chili hashish, di cui 13 panetti integri e diverse dosi di piccole quantità, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico di oltre 20 cm.

Quindi il 41enne è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato accompagnato nella sua abitazione dove è rimasto in regime di arresti domiciliari fino a stamane quando è stato sottoposto alla direttissima