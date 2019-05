Il 9 Maggio prossimo si terrà al campo Rossi di Cagliari, un convegno nazionale dal titolo “Gli Interventi Assistiti con il Cavallo: dalla ippoterapia all’integrazione sportiva della disabilità”

Cagliari, 3 Apr 2’19 – Si terrà il 9 maggio al Campo Rossi Cavalleggeri Anac di Cagliari il Convegno nazionale sul tema “Gli interventi assistiti con il cavallo: dalla ippoterapia alla integrazione sportiva della disabilità”. I lavori inizieranno alle 10 e si concluderanno alle 13.30. Nel pomeriggio, nell’area equitazione del Campo Rossi, ci sarà l’esibizione a partire dalle 15 di quattro atleti paraolimpici: Alberto Lecis, Tania Medda, Denise Rispoli e Francesca Pia D’Agostino.

L’evento è organizzato dal Lioness Cagliari insieme alla Fise Nazionale e alla Fise Sardegna.

Spiegano Patrizia Mancusi Schirru e Sabina Corriga, presidente e vice presidente del Lioness Cagliari “Il convegno nasce come seconda esperienza di collaborazione con la Fise. L’anno scorso a Oristano, con un incontro sull’allevamento del cavallo in Sardegna, si è creata un’ottima intesa con la Fise Sardegna e la Fise nazionale, e abbiamo deciso di affrontare il tema del cavallo che è prezioso dal punto di vista della salute fisica e mentale dell’uomo. L’esperienza personale ci ha mostrato che persone affette da sclerosi multipla hanno trovato giovamento fisico e psicologico”.

Verrà presentato anche il progetto “Here is the challenge”, nato dalla collaborazione tra Fise Sardegna e Fei per sclerosi multipla ed equitazione.

Grazia Basano, consigliere federale della Fise, che farà da moderatore al convegno, evidenzia: “La Federazione è molto attenta all’integrazione sociale e all’integrazione dei disabili, tanto che è stato creato un apposito dipartimento paraequestre che si occupa della disabilità utilizzando i regolamenti del dressage, endurance e reining. Il paradressage è anche disciplina olimpica. Lo sport può dare degli obiettivi di vita e creare un’autostima alle persone che sono svantaggiate. La vittoria nello sport non è la medaglia, ma è il percorso che conta, è quello che fa crescere le persone”. Il consigliere Fise aggiunge: “Anche se statutariamente non abbiamo quest’obbligo, come Fise destiniamo tante risorse economiche ed energie all’integrazione dei disagi fisici e psichici. Il cavallo ha avuto riscontri positivi anche per le persone affette da anoressie e bulimie. Siamo molto grati al comitato Sardegna della Fise e al Lionesse per questa iniziativa. E’ importante divulgare l’aiuto che può dare il cavallo, agli abili e ai disabili. Quest’anno ad esempio introdurremo alle ponyadi anche il paraendurance, i para attacchi e il parareining (disciplina americana) rivolto ai bambini”. Com