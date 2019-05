Giornata per la salute della mano: consulti gratuiti all’ospedale Marino

Cagliari, 3 Magg 2019 – Sabato 11 maggio 2019, nella la S.C. di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva dell’Ospedale Marino, l’equipe della Chirurgia della Mano Diretta dal Dott. Luciano Cara, aderirà alla 7^ Giornata Nazionale per la Salute della Mano.

L’iniziativa, sotto l’egida della Società Italiana della Chirurgia della Mano (Sicm), della quale il Dott. Luciano Cara ricoprirà il ruolo di Presidente per il biennio 2019-2021, sarà dedicata all’informazione ed alla prevenzione delle patologie della mano.

Per l’occasione, i chirurghi della mano del P.O. Marino saranno a disposizione per consulti gratuiti nei quali potranno visitare le mani dei pazienti che si presenteranno, previa prenotazione, suggerendo loro approfondimenti diagnostici o terapie fisiche e conservative o orientarli verso trattamenti chirurgici. Saranno attivi due ambulatori per tutta la giornata di sabato 11 maggio dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Per le prenotazioni è necessario chiamare al numero 070-6094383 da lunedì a venerdì ore 12.30-14.00 e nei giorni lunedì e martedì di pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.00.

I pazienti prenotati dovranno presentarsi negli ambulatori al piano terra dell’ingresso principale dell’ospedale Marino. La struttura, dove da oltre 30 anni vengono trattate tutte le patologie della chirurgia della mano sia semplici che complesse programmate o in urgenza, rappresenta Centro di riferimento regionale, al quale afferiscono da tutta la Sardegna casi complessi acuti e cronici e programmabili. Com