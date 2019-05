Arrestati dai carabinieri della compagnia di Villacidro due giovani per traffico ai fini di spaccio di stupefacenti.

Villacidro, 3 Magg 2019 – Questa mattina a Villacidro (SU), nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, un equipaggio del Norm-Aliquota Radiomobile della Compagnia cc della cittadina, ha fermato un’auto con a bordo due uomini T.C., di 29 anni e P..A., di 30 anni, entrambi villacidresi, che da subito manifestavano segni di nervosismo e preoccupazione.

Quindi i carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno deciso d’approfondire il controllo effettuando una perquisizione personale e della vettura, che ha poi consentito di recuperare 50 grammi di cocaina e circa 500 euro in contanti, verosimilmente provento delle attività di spaccio.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno inoltre permesso di recuperare altri 40 grammi di Marijuana suddivisa in dosi, 500 euro in contanti e due bilancini di precisione.

Quindi i due giovani sono stati dichiarati in arresto e una volta ultimate le formalità di legge in caserma accompagnati nella loro abitazione dove rimarranno fino a domani in attesa della direttissima, in regime di arresti domiciliari.