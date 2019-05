Per le comunali a Cagliari si vota domenica 16 giugno: urne aperte dalle 7 alle 23. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 30 giugno.

Cagliari, 2 Mag 2019 – È convocata per domenica 16 giugno 2019, l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di Cagliari, nonché del presidente e del Consiglio della Municipalità di Pirri. Il decreto del Prefetto dello scorso 12 aprile ha inoltre stabilito che l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco avrà luogo dopo due settimane, domenica 30 giugno.

La votazione si svolgerà dalle 7 alle 23. Gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare esibendo al presidente di seggio la tessera elettorale personale, o un suo attestato sostitutivo, e un documento di riconoscimento.

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, nonché i nomi dei candidati alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere della Municipalità di Pirri.

La convocazioni delle elezioni a firma del Commissario straordinario Bruno Carcangiu al link www.comune.cagliari.it Com

