Insularità. Il Presidente Consiglio Sardegna Pais: “Grande fiducia nell’azione del Presidente della Regione”

Cagliari, 2 Magg 2019 – “Sull’insularità dobbiamo essere tutti uniti. Ho grande fiducia nell’azione che sta portando avanti il Presidente della Regione Christian Solinas che proprio su questo tema sta dimostrando un impegno senza precedenti.

L’incontro positivo con i Riformatori sardi ha evidenziato l’importanza di uno sforzo comune per raggiungere l’obiettivo grazie all’impegno condiviso del Governo regionale e di tutte le forze presenti in Consiglio”. Com