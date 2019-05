Cagliari, 2 Mag 2019 – Il servizio di raccolta differenziata porta a porta, da lunedì 6 maggio sarà esteso ai quartieri Castello, Stampace e Villanova.

Le modalità di raccolta sono illustrate nel calendario consegnato a domicilio e disponibile sul sito internet e su AligApp (link sotto). Nei quartieri interessati, alcuni giorni dopo l’avvio del porta a porta saranno progressivamente ritirati i cassonetti stradali.

Nel calendario di raccolta sono indicate tutte le informazioni necessarie per conferire le varie tipologie di rifiuto, gli orari entro i quali conferire, alcune avvertenze e indicazioni generali sulle modalità da seguire per garantire un corretto, funzionale ed efficiente servizio.

Le utenze che ancora dovessero risultare sprovviste del necessario kit di raccolta, indispensabile per il funzionamento del nuovo servizio, possono recarsi nei punti informativi o chiamare il numero verde 800533122 per organizzare il ritiro. Com

