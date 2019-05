“Famiglie all’Opera”, il 14-15-16 maggio alle 19, con La cambiale di matrimonio di Gioachino Rossini al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 2 Mag 2019 – Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, sempre alle 19, una nuova opportunità per tutta la cittadinanza di Cagliari e le famiglie che, dopo il successo della rassegna “Domeniche in concerto”, possono assistere a La cambiale di matrimonio di Gioachino Rossini, la farsa comica in un atto su libretto di Gaetano Rossi che domani sera alle 20.30 debutta, quale terzo appuntamento della Stagione lirica e di balletto 2019, insieme a Il campanello di Gaetano Donizetti.

Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari, in coproduzione con il Rossini Opera Festival di Pesaro, curato per la regia da Francesco Calcagnini, tra i più stimati ed importanti scenografi contemporanei, e Davide Riboli; l’ideazione, la progettazione, gli elementi scenici, i video e i costumi dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, con la collaborazione ai costumi di Paola Mariani; le luci di Emiliano Pascucci.

Dirige l’Orchestra del Teatro Lirico Alvise Casellati, direttore d’orchestra padovano, ospite regolare dei più prestigiosi teatri d’opera e festival nazionali, al suo debutto a Cagliari. Il maestro al cembalo è Giancarlo Salaris.

Protagonista dell’opera è un cast di straordinario spessore, formato da giovani ed affermati cantanti quali: Nicolò Donini (Tobia Mill); Federica Sardella (Fanny); Matteo Mezzaro (Edoardo Milfort); Pier Luigi Dilengite (Slook); Nicola Ebau (Norton); Martina Serra (Clarina).

L’opera ha una durata complessiva di 1 ora e 15 minuti circa.

Prezzi biglietti: posto unico € 15,00 (intero), € 7,50 (ridotto abbonati e under 30)