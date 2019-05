Conte: al prossimo Consiglio dei ministri proporrò la revoca di Siri

Roma, 2 Apr 2019 – “Porterò al prossimo Consiglio dei ministri, assumendone tutta la responsabilità politica, la revoca delle deleghe da sottosegretario di Siri”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Nella decisione di proporre al Consiglio dei Ministri le dimissioni del sottosegretario alle infrastrutture, Armando Siri “non faccio il giudice del caso, ma una valutazione politica”, ha sottolineato Conte.

Poi il presidente del Consiglio spiega: ho letto le parole di Siri ma le dimissioni o si danno o non si danno. “Io credo che la vicenda giudiziaria abbia un suo corso mentre la vicenda politica” ne ha un altro. “Noi dobbiamo essere credibili. Lo dobbiamo essere sia per la chiarezza che per il rispetto delle istituzioni”, sottolinea il premier.

“Lo dico da avvocato: eventuali dichiarazioni spontanee dell’interessato ragionevolmente non potranno segnare una svolta rispetto alla fase preliminare di indagini”, spiega Conte.

“Sin da quando è emerso il caso Siri mi sono posto un interrogativo: come può il governo del cambiamento affrontarlo nel modo più giusto? Quella del cambiamento non è mai stato una formula retorica, significa che il governo ha promesso e si impegna a realizzare buone pratiche di governo tutelando i cittadini e non interessi di parte”, dice ancora Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il sottosegretario Armando Siri “è coinvolto in indagini preliminari e non deve essere sottoposto a una gogna mediatica. Esprimo vicinanza a lui, a sua moglie, alla figlia ventiquattrenne”, dice il presidente del Consiglio.

“Invito la Lega a comprendere che questa decisione non è una condanna” verso un suo componente. “Quindi si lasci ispirare da una più complessiva valutazione del superiore interesse” e non da “una reazione corporativa”, afferma Conte. Al M5s, ha aggiunto, “dico di non approfittare di questa soluzione per cantare vittoria”, ciò “calpesterebbe” la dignità della persona.