A Padova giovane mamma narcotizza il figlio di 5 anni perché voleva ucciderlo e a sua volta uccidersi: arrestati dai carabinieri

Padova, 2 Magg 2019 – Era uscita di casa e aveva imbottito il figlio di 5 anni di tranquillanti. Era salita in auto a notte fonda. Poi con il telefonino aveva mandato messaggi ai familiari dicendo che voleva uccidersi con il bambino.

A fermala, in tempo un’auto dei Carabinieri. È accaduto a Padova la notte tra il 29 e il 30 aprile scorso.

Quando l’hanno fermata la donna era in stato confusionale e il bimbo era sul sedile posteriore, avvolto in una coperta e privo di sensi.

A prestargli i primi soccorsi il personale del 118, che hanno intuito che avesse un’intossicazione da farmaci. Il piccolo è stato portato in ospedale, dove si trova tutt’ora, in osservazione in pediatria, ma è fuori pericolo.

La madre è stata ricoverata in una struttura psichiatrica. Per lei l’accusa di tentato di omicidio.