Tre giovani arrestati dai carabinieri della compagnia di Quartu S.E. per furto aggravato in concorso

Quartu Sant’Elena (Ca), 1 Mag 2019 – Ieri sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della compagnia di Quartu Sant’Elena, presso il centro commerciale Le Vele, hanno arrestato per furto aggravato in concorso, Giona Porru, di 24 anni, operaio con precedenti di polizia, Gianpaolo Marcia, di 18 anni, studente e Oliveira B.A. John, 18enne studente.

I tre sono stati bloccati dal personale di vigilanza all’uscita del supermercato Carrefour dopo avere occultato una cassa musicale del valore di 60 euro e consegnati ai militari operanti. Nella disponibilità di Porru, inoltre, sono state rinvenute 10 dosi, per complessivi 25 grammi, di marijuana.

Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono stati accompagnati nelle loro rispettive abitazioni dove rimarranno in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani mattina presso il Tribunale di Cagliari.