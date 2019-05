Sequestrato dai militari della Guardia Costiera di Cagliari pontile abusivo nell’Area Marina protetta di Capo Carbonara

Cagliari, 1 Mag 2019 – Ieri, i militari della Capitaneria di Porto di Cagliari impegnati in una delle consuete attività di controllo a tutela del patrimonio ambientale, all’interno del proprio territorio di competenza, hanno posto sotto sequestro un pontile di circa 14 metri, in località “Punta Molentis” nel comune di Villasimius, realizzato in violazione della normativa posta a presidio dell’integrità ambientale dei luoghi.

Il pontile sequestrato, realizzato attraverso l’asportazione dei massi dalle aree demaniali limitrofe ed avente una sovra struttura in legno è stata realizzata in assenza delle previste autorizzazioni di natura paesaggistica, in un’area sottoposta a particolari vincoli ambientali in quanto ricompresa all’interno dell’Area Marina Protetta di “Capo Carbonara” nonché, Sito d’Interesse Comunitario (S.I.C.), Zona di Protezione Speciale oltre che tratto di litorale sottoposto a vincolo di bellezza panoramica. Com