Venezuela, appello di Guaidó a rivolta militare. Il governo: “Tentativo di golpe”

Caracas, 30 Apr 2019 – Il leader dell’opposizione Juan Guaidó ha lanciato un appello ad una rivolta militare in Venezuela in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati e affiancato dall’attivista Leopoldo López. “il momento è adesso”, ha detto Guaidó.

“Popolo del Venezuela, è iniziata la fine dell’usurpazione. Mi trovo con le principali unità militari delle nostre forze armate per dare inizio alla fase finale dell’Operazione Libertà”. Juan Guaidó, autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, con una serie di tweet invita la popolazione venezuelana, e in particolare quella di Caracas, a mobilitarsi contro il regime di Nicolas Maduro. “Le forze armate hanno preso la decisione corretta, contano sul sostegno del popolo venezuelano, con l’avallo della nostra costituzione e con la garanzia di stare dalla parte giusta della storia”, scrive Guaidó.

“La nostra lotta è sempre stata inquadrata nella Costituzione, nella lotta non violenta. L’abbiamo sempre detto, quando il popolo scenderà nelle strade, noi ci prenderemo il potere. Il primo maggio è iniziato oggi, la fine dell’usurpazione è iniziata oggi. Contiamo sul popolo del Venezuela, le forze armate sono dalla parte della gente, dalla parte della Costituzione”, ha detto Guaidó davanti alla telecamera, aggiungendo che “oggi coraggiosi soldati, coraggiosi patrioti e coraggiosi uomini devoti alla Costituzione hanno risposto al nostro appello”.

Il governo venezuelano ha denunciato che è in corso un tentativo di “colpo di stato” da parte di “militari traditori”, dopo che Juan Guaidó ha annunciato la “fase finale” per mettere fine “all’usurpazione” di Nicolas Maduro. “Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento ci stiamo scontrando e stiamo neutralizzando un piccolo gruppo di militari traditori”, ha scritto su Twitter il ministro portavoce del governo di Maduro, Jorge Rodriguez. Rodriguez specifica che i militari traditori si sono “posizionati sul cavalcavia, detto Altamira, per promuovere un colpo di stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica”. “Con questo obiettivo – aggiunge il portavoce del governo Maduro – si è riunita l’ultra destra golpista ed assassina, che ha annunciato la sua agenda violenta da diversi mesi”.

Rodriguez ha poi chiesto al popolo di “tenersi in massima allerta, insieme alla gloriosa Forza armata nazionale bolivariana, per sconfiggere il golpe e preservare la pace”. “Venceremos”, vinceremo, ha concluso Rodríguez.

Il cavalcavia Altamira si trova vicino alla base aerea militare La Carlota, da dove Guaidó ha lanciato il suo messaggio accompagnato dal leader dell’opposizione Leopoldo López, appena liberato. E vicino all’avenida Libertador che conduce al Palacio di Miraflores, sede della presidenza del Venezuela.

Il Venezuela “ha iniziato la fase definitiva per la fine dell’usurpazione, l’Operazione Libertà”, ha dichiarato Lopez, uno degli storici leader dell’opposizione venezuelana. “Sono stato liberato da militari agli ordini della Costituzione e del presidente Guaidò”, ha pubblicato su Twitter il leader di Voluntad Popular. “Mi trovo nella Base La Carlota. Mobilitiamoci tutti. È ora di conquistare la libertà. Forza e Fede”.

Leopoldo López era stato incarcerato dal regime di Nicolas Maduro il 18 febbraio 2014, nel pieno delle proteste per l’uscita di scena del presidente venezuelano. Nel settembre del 2015, Lopez era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione ed era stato rinchiuso nel carcere di Ramo Verde, fino alla decisione di concedergli i domiciliari nel luglio 2017.