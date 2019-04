Cambio al vertice del comando militare esercito Sardegna: lascia il Gen. Giovanni Domenico Pintus e subentra il Gen. Francesco Olla

Cagliari, 30 Apr 2019 – Venerdì 3 maggio prossimo alle ore 11:00, presso il Comprensorio Polisportivo Militare “Generale Rossi”, in via Tramontana a Cagliari, alla presenza del Comandante del Comando Forze Operative Sud (Comfopsud) Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano avrà luogo la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Militare Esercito Sardegna tra il Generale di Corpo D’Armata Giovanni Domenico Pintus (cedente) ed il Generale di Brigata Francesco Olla (subentrante). Com

